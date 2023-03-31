Как сообщает Министерство обороны Сирии, по Дамаску был нанесен ночной ракетный удар самолетами ВВС Израиля, причем часть ракет была успешно перехвачена сирийскими комплексами противовоздушной обороны.

Сообщается, что 31 марта в 00:17 военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по столице Сирийской Арабской Республики (САР) с территории оккупированных Голанских высот. 30 марта Израиль также обстрелял несколько сирийских объектов, расположенных в окрестностях Дамаска. По данным оборонного ведомства САР, часть ракет тоже была сбита комплексами ПВО, но двое солдат сирийской армии получили ранения.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР заявил, что ракетный удар был нанесен четырьмя израильскими истребителями F-16. В результате ракетной атаки четыре здания в Сирии получили повреждения, в том числе и здание поликлиники, расположенное в районе Кафр-Суса.

Напомним, что неделей ранее по территории международного аэропорта Алеппо был нанесен еще один ракетный удар со стороны Израиля. Причем «мировое сообщество» коллективного Запада никак не реагирует и вообще не замечает систематических ракетных ударов Израиля по территории другого суверенного государства, являющегося членом ООН.