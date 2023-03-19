Перед Россией стоит еще много задач и одна из них – развитие Сухопутных войск. Об этом Владимир Путин, глава государства, рассказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналисты задали президенту вопрос, не нужно ли было начать специальную операцию по защите жителей Донбасса еще в 2014 году. Владимир Путин ответил, что на тот момент на вооружении российской армии не было вообще никакого гиперзвукового оружия. Теперь же оно появилось. Оно практически не применяется в зоне СВО, но оно есть. Девять лет назад ничего подобного в стране не было, сейчас же появилось большое количество разных современных систем.

Президент России добавил, что в вопросе украинского конфликта использовать сослагательное наклонение не нужно.