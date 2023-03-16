Урожай в России отличный и во много раз превышает показатели в европейских странах. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе своего выступления на недавно прошедшем съезде Российского союза предпринимателей. Он отметил, что европейцам не останется ничего иного, как даже репу закупать в России.

Со слов лидера РФ, год назад страны Запада начали прижимать собственные компании и заставили их покинуть рынок России. Тогда европейские аналитики сообщили, что Россию ожидает серьезный спад, в магазинах будут пустые полки, а всю страну ждет массовый дефицит продуктов и товаров.

Но все повернулось по-другому, и ожидаемые проблемы появились не в России, а в западных странах. Путин рассказал, что главы стран Евросоюза предлагают жителям переходить на репу вместо того, чтобы есть помидоры, но и за ней им придется ехать в Россию.