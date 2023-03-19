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Владимир Путин, президент России, рассказал, что российские войска на территории Украины в ходе спецоперации не используют гиперзвуковое оружие, но оно есть на вооружении страны.

Глава государства отметил, что сейчас необходимо много сделать для того, чтобы усовершенствовать сухопутные войска РФ. И если ранее на вооружении не было гиперзвукового оружия, то теперь оно есть. Однако по факту на территории Украины оно практически не задействовано.

Лидер России также добавил, что в стране есть и другое современное вооружение, которого не было в 2014 году. Он отметил, что за прошедшие девять лет в армии РФ появилось столько современных систем, о которых ранее приходилось только мечтать.

Это был ответ Путина на вопрос журналиста, который поинтересовался у президента, не стоило ли начать спецоперацию по защите жителей Донбасса еще в 2014 году.

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