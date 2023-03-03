Круг работы, которую выполняют военные комиссариаты, с сегодняшнего дня будет расширен. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Подписанный указ опубликован сегодня, 3 марта, на официальном ресурсе правовой информации. Документ стал дополнением к принятому в 2012 году положению о военных комиссариатах. Теперь круг их задач расширен и в него включен прием заявлений от граждан о получении документа, удостоверяющего статус ветерана боевых действий, а также организация работы по выдаче этих удостоверений.

Также, в соответствии с сегодняшним указом, военные комиссары будут выполнять и другие задачи, которые предусмотрены федеральными законами, указами правительства России и президента РФ, а также нормативными актами Министерства обороны.