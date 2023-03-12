Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в окрестностях населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево точными ударами со стороны российских сил были уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 111-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Также в результате точного удара, нанесенного вооруженными силами Российской Федерации, был полностью уничтожен склад с боеприпасами, который украинские военнослужащие оборудовали на территории предприятия «Укрэнергочермет», находящегося в районе Запорожья.

Всего, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки было уничтожено 157 мест расположения солдат украинской армии, выявленных средствами российской разведки, и более 80 огневых позиций полевой артиллерии ВСУ средствами армейской авиации, ракетными войсками и артиллеристами ВС РФ.

Всего за время проведения спецоперации украинская армия понесла потери в количестве 8275 танков и других бронированных машин, 8879 единиц колесной техники, 4326 артиллерийских орудий и минометов, 1055 реактивных систем залпового огня и 411 ЗРК.