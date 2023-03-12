ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в окрестностях населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево точными ударами со стороны российских сил были уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 111-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Также в результате точного удара, нанесенного вооруженными силами Российской Федерации, был полностью уничтожен склад с боеприпасами, который украинские военнослужащие оборудовали на территории предприятия «Укрэнергочермет», находящегося в районе Запорожья.

Всего, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки было уничтожено 157 мест расположения солдат украинской армии, выявленных средствами российской разведки, и более 80 огневых позиций полевой артиллерии ВСУ средствами армейской авиации, ракетными войсками и артиллеристами ВС РФ.

Всего за время проведения спецоперации украинская армия понесла потери в количестве 8275 танков и других бронированных машин, 8879 единиц колесной техники, 4326 артиллерийских орудий и минометов, 1055 реактивных систем залпового огня и 411 ЗРК.

Вам может понравиться

Evrensel: правительство Германии скрывает доказательства причастности США к диверсии на газопроводах «Северные потоки»

Как пишет в своем материале турецкий журналист Юджел Оздемир для издания Evresel, руководство Германии имеет доказательства причастности Соединенных Штатов Америки к подрыву веток газопроводов «Северные потоки», но пытается скрыть все

SHOT: в небе над Новой Москвой правоохранительные органы обнаружили 4 неопознанных воздушных объекта

В небе над Новой Москвой было замечено четыре неопознанных летательных аппарата. Об это стало известно из публикации Телеграм-канала SHOT со ссылкой на местных работников правоохранительных органов. Как следует из публикации,

В аэропорту Молдовы был задержан якобы боец ЧВК «Вагнер»

Как сообщает издание «Московский комсомолец», в международном аэропорту Кишинева был содержан мужчина, которого сотрудники погранслужбы идентифицировали в качестве члена ЧВК «Вагнер». Такая информация появилась в официальном Телеграм-канале молдавской Погранполиции. Согласно