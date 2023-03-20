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Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о недавно принятом законе об ответственности за дискредитацию участников СВО.

«Я просил о двух вещах. Первое – это не дискредитировать бойцов добровольческих подразделений за их прошлое и не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник. Второе – это разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения. Свят только солдат», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что в итоге первая часть была учтена в новом законе, а вторая нет. Он отметил, что на законодательном уровне также необходимо решить проблему с отказом в захоронении участников СВО. Соответствующее обращение Пригожин недавно отправлял спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

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