Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил властям Московской области построить на Рублевке Центр психологической реабилитации для участвующих в спецоперации бойцов.

Отвечая на запрос сетевого издания «ГЛАС НАРОДА», Пригожин сообщил, что изложил свое предложение в письме, которое вчера отослал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Вы прямо сорвали с языка. Буквально вчера отправил губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации на принадлежащем компании «Конкорд» уже более десятка лет участке», – цитирует Пригожина пресс-службу «Конкорда».

Предприниматель признался, что считает Рублевку «жутковатым местом», однако подметил, что участникам специальной операции «к этому не привыкать».