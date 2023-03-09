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Украинские Вооруженные силы в очередной раз обстреляли Волноваху. В результате нападения погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом рассказали в представительстве ДНР.

По данным источника, за 9 марта сообщается о жертвах среди мирного населения в городах Донецкой народной республике. Указывается, что в населенном пункте Волноваха на улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения. Ранения получил житель Волновахи, это мужчина 1959 года рождения.

Кроме этого, украинские военные при нанесении ударов повредили здание, принадлежащее автотранспортной организации «Авто-экспресс».

Ранее в представительстве ДНР проинформировали, что ВС Украины в 5 часов утра выпустили 6 ракет из систем HIMARS по Волновахе.

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