Александр Вучич, глава Сербии, рассказал, зачем страна занимается продажей вооружения. Он пояснил, что это необходимо, чтобы было чем и на что кормить людей в стране.

Вучич отметил, что прежде оговаривал запрет продажи оружия третьим сторонам. Но куда бы ни были отправлены боеприпасы, они все равно попадут в зоны вооруженных конфликтов. Лидер Сербии заявил, что экономика его государства должна идти по своему пути и развиваться, необходимо жить дальше и как-то кормить народ, и он делает для этого все необходимое.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила, что Кремль внимательно наблюдает за данными в СМИ о том, что Сербия поставляет на Украину боеприпасы. Она отметила, что эти действия со стороны руководства Сербии вызывают у Москвы серьезную озабоченность.

После этого Россия обратилась с запросом к сербским властям по поставкам вооружения в Киев и официальной позции по этому вопросу.