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В Турции заявили, что Россия является ее основным союзником. Но эти слова прозвучали не от действующего президента, такое заявление сделал Догу Перинчек, возглавляющий партию «Родина». Он является кандидатом на пост президента Турции.

Перинчек уверен, что расширение НАТО в восточном направлении создаст опасность для Турции. Также он отметил, что его страна станет сторонником Москвы в вооруженном конфликте на Украине.

Кандидат отметил, что Москва сегодня является главным союзником Анкары. Россия ведет борьбу против американского империализма и марионеток Вашингтона на Украине. Он добавил, что Турция поддержит Россию в украинской спецоперации.

Чтобы иметь возможность выдвинуться в кандидаты на пост главы Турции, политику нужно набрать сто тысяч подписей. Выборы президента в стране назначены на 14 мая.

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