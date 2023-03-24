Все знают о том, что качественный сон улучшает когнитивные способности и настроение, укрепляет иммунитет и запускает обмен веществ. Известно также и то, что недостаток сна негативно влияет на организм, провоцирует депрессии, а из-за снижения иммунных функций может привести к заболеваниям.

Спорным вопросом остается время, в которое необходимо ложиться спать, чтобы получить максимальную пользу для организма. Специалисты отмечают, что оно зависит от множества факторов, среди которых и биологический ритм конкретного человека. При этом отмечается, что люди, которые поздно ложатся и долго спят, подвержены появлению проблем с психическим здоровьем и ожирением.

Также подобный график сна может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и вызывать депрессивные состояния.

По мнению специалистов, человек должен каждую ночь получать не менее 7-8 часов сна. Но вот время его начала нужно высчитывать самостоятельно, ориентируясь на собственное состояние и даже на генетические факторы.