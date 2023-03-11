Магомед Баширов, прапорщик родом из Дагестана, смог предотвратить диверсионные действия со стороны ВСУ в тылу российских подразделений в зоне спецоперации и спас раненых сослуживцев. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Дагестана.
Сообщается, что Баширов, двигаясь по запланированному маршруту в лесной зоне, обнаружил формирование украинских националистов, которые были вооружены. Они готовили диверсию в тылу российских войск. Об этом он сообщил командованию и начал бой.
В итоге российское военные застигли неприятеля врасплох и обрушили шквальный огонь на его позиции.
Во время боевых действий Баширов эвакуировал раненых сослуживцев и оказал им медицинскую помощь.
Отмечается, что Магомед Баширов родом из населенного пункта Киша Дахадаевского района.