Пользователи американской социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) ведут активную дискуссию по поводу совместного заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пользователей написал, что Путин будет проводить ядерные испытания только в качестве ответной меры на подобные действия со стороны США. Также он добавил, что Макрону и Сунаку необходимо научиться слушать и читать, в противном случае им лучше молчать.

Еще один читатель отметил, что лидеры Франции и Британии выглядят смешными, так как уверены, что их кто-то воспринимает всерьез. Другой пользователь подметил, что так могут вести себя только настоящие колонии США. В итоге один из пользователей посоветовал европейским лидерам более пристально присмотреться к деятельности США, если они так сильно переживают за ядерные испытания.