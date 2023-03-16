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Москва и Киев сейчас находятся на пороге серьезных изменений в вооруженном конфликте. При этом исход событий будет далеко не в пользу Украины. Так считает Дмитрий Полянский, представитель РФ при ООН.

По заявлению политика, украинские войска на данный момент находятся в критической ситуации, у них огромные потери. Негативно на их состоянии сказались и погодные условия, в результате потепления и весенней распутицы украинцы не могут в боях применять танки и другую тяжелую технику. По мнению Полянского, сейчас обе стороны конфликта находятся на пороге серьезных изменений, которые будут не в пользу Зеленского.

Дипломат добавил, что Киев использует необученных мобилизованных украинцев в качестве «пушечного мяса». Так называемая подготовка у них занимает всего лишь 2-3 дня, после этого их отправляют на передовую. Зеленский же должен доказать Западу, что ВСУ могут пойти в запланированное ранее контрнаступление, но сейчас он оказался заложником собственных обещаний.

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