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Если страны Запада начнут поставлять в Киев боевые истребители, то это будет означать прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Об этом заявил Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России при ООН, пишет РИА Новости.

С его слов, самолеты, которые просит Зеленский, являются боевыми ударными истребителями. Если Запад поставит их на Украину, то сразу же возникает вопрос, кто будет обслуживать технику, а также аэродромы Украины, которые являются непригодными для подобных истребителей.

Полянский рассказал, что если истребители будут взлетать в Польше, затем входить в воздушное пространство Украины и возвращаться обратно в Польшу для обслуживания, то это будет указывать на прямое участие Польши в украинском конфликте.

Он добавил, что западные лидеры не видят многих нюансов, когда обещают отправить авиатехнику на Украину.

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