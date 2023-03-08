Польша передала Украине автоматы собственного производства Grot, которые заклинивают во время использования и стреляют неточно. Сообщается, что во время совместных учений польских и украинских военнослужащих были обнаружены проблемы со стрелковым оружием Grot. Данная информация появилась на польском интернет-портале Onet.

В результате польскими специалистами был подготовлен доклад командованию в связи с возникновением неполадок и проблем с данным видом оружия. В польском издании со ссылкой на одного бойца из отряда спецназначения говорится, что оружие с большим количеством недостатков не внушает военнослужащим доверия. Сбои в работе и заклинивание карабина в критический момент создаст угрозу для жизни солдата.

Отметим, что Варшава передала Киеву 10 тысяч экземпляров автоматов Grot еще в 2022 году. Украинские военные не раз жаловались на данное стрелковое оружие, так как оно заклинивает через каждые «шесть-семь выстрелов».