Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша передала Украине автоматы собственного производства Grot, которые заклинивают во время использования и стреляют неточно. Сообщается, что во время совместных учений польских и украинских военнослужащих были обнаружены проблемы со стрелковым оружием Grot. Данная информация появилась на польском интернет-портале Onet.

В результате польскими специалистами был подготовлен доклад командованию в связи с возникновением неполадок и проблем с данным видом оружия. В польском издании со ссылкой на одного бойца из отряда спецназначения говорится, что оружие с большим количеством недостатков не внушает военнослужащим доверия. Сбои в работе и заклинивание карабина в критический момент создаст угрозу для жизни солдата.

Отметим, что Варшава передала Киеву 10 тысяч экземпляров автоматов Grot еще в 2022 году. Украинские военные не раз жаловались на данное стрелковое оружие, так как оно заклинивает через каждые «шесть-семь выстрелов».

Вам может понравиться

В окрестностях Артемовска было уничтожено 80 бойцов ОДШБр ВСУ, принимавших участие в расстреле военнопленных в Макеевке

В районе населенного пункта Артемовск продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские вооруженные силы нанесли удар по местам временной дислокации бойцов ВСУ, находившимся в окрестностях населенного пункта Часов Яр. Именно в этом

На Украине предварительно назвали имя расстрелянного боевика на видео

В украинских вооруженных силах предварительно назвали имя бойца, казнь которого сняли на видео. Позже ролик распространился по Сети. Об этом пишет портал «Русская весна». Сообщается, что на камеру убили украинского

За подрывами «Северных потоков» стоят мировые лидеры, а не проукраинская группа

Американское издание The New York Times опубликовало статью о том, что подрыв «Северных потоков» организовала некая проукраинская группа. Ричард Блэк, сотрудник Института Шиллера при ООН, заявил, что данная публикация –