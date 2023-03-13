Издание NPD сообщило, что Америка ищет следующего обвиняемого в диверсии на газопроводе «Северный поток». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Аналитики издания отметили, что Польшу могут сделать следующим виновником после того, как Штаты в подрыве газопровода обвинили проукраинскую группу. К тому же сообщалось, что корабль, который подрывники использовали для своих целей, был арендован на территории Польши.

По мнению экспертов, далее Варшава, которая уже оккупирована американцами, вероятнее всего, станет следующим подозреваемым в совершении теракта. Польский след в этой истории уже указывает на то, кем далее может пожертвовать Вашингтон.

Журналистка Ханна Крамер заявила, что Варшава полностью находится в руках Белого дома, но ее власти не хотят этого признавать.