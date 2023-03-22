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Как следует из заявления бывшего советника Пентагона и полковника Дугласа Макгрегора, озвученного им в эфире YouTube-канала Judging Freedom, администрация американского президента Джо Байдена не заинтересована в снижении уровня эскалации боевых действий на территории Украины.

По словам американского полковника, именно по этой причине официальные лица Вашингтона так резко и недипломатично отреагировали на мирный план по урегулированию боевых действий на территории Украины, предложенный Китаем.

Макгрегор подчеркнул, что если бы администрация американского президента Джо Байдена была бы заинтересована в прекращении огня и мирном урегулировании украинского кризиса, то ответ на мирный план Китая был бы более дипломатичным. Например, по его мнению, можно было бы заявить, что Вашингтон детально изучит предложенный Пекином мирный план и внесет свои предложения.

Однако заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби с резким отказом от китайского мирного плана напоминает, по словам Макгрегора, позицию США образца 90-х годов. Тогда Мадлен Олбрайт во время своей дискуссии с Колином Пауэллом в 1992 году заявила, что «США является незаменимой нацией», без участия которой на планете ничего не может произойти.

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