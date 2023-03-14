У Америки остается все меньше возможностей для того, чтобы оказывать поддержку киевскому режиму, который умирает. Об этом рассказал Дуглас Макгрегор, ранее занимавший должность советника Пентагона.

Он считает, что Соединенные Штаты Америки своим участием в украинском конфликте ухудшают свою экономическую и политическую ситуацию. Внутри экономики США идет серьезный переворот.

Эксперт отметил, что невозможность США обеспечить потребности Украины в оружии и боевой технике является плохим сигналом. Россия лучше подготовлена к тому, чтобы вести специальную военную операцию на территории Украины, нежели союзники Зеленского.

При этом Макгрегор добавил, что стратегия Москвы, направленная на истощение неприятеля, сработала на отлично. Армия РФ успешно подавила войска ВСУ с наименьшими затратами своих ресурсов.