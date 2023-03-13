Организация контрнаступления ВСУ в Запорожской области более выгодна украинскому командованию, чем на Донецком направлении. Об этом в своем авторском материале для Life сообщает известный политолог Дмитрий Родионов.

По его словам, в случае успешной контратаки вооруженных сил Украины в направлении Мелитополя, киевский режим сможет перерезать сухопутный коридор с Крымом. При этом организация успешного контрнаступления в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут) позволит командованию ВСУ получить только имиджевую, но и психологическую победу.

Организация контрнаступления в сторону Мелитополя обусловлена еще и небольшим расстоянием от линии фронта к населенному пункту. Атаки в направлении Бердянска или Мариуполя, по мнению Родионова, менее вероятные, так как существует большая вероятность получить мощный удар с фланга со стороны ДНР.

Однако даже для реализации наступления в направлении Мелитополя командованию ВСУ потребуется собрать очень мощный ударный кулак с большим количеством личного состава и бронетехники, так как российские войска успели выстроить несколько линий обороны на данном направлении.