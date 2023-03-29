Украинские СМИ в последнее время только и пишут о том, что ВСУ готовятся начать контрнаступление. Эти сообщения прокомментировал Василий Колташов, политолог.

Со слов эксперта, разговоры о контрнаступления особенно важны для руководства Киева. Они находятся на первом месте, если сравнивать с реальным фактом наступления украинской армии.

Подобные слухи нужны киевскому режиму для того, чтобы создать ощущение вероятности перехода украинской армии к активному наступлению.

В реальности же, как отметил Колташов, ни на какое контрнаступление украинские войска сейчас не способны. Но киевский режим при помощи пропаганды всеми способами пытается поддержать солдат и поднять их боевой дух.

Эксперт рассказал, что многие ВСУшники уже утратили веру в возможное контрнаступление, поэтому в их рядах наблюдается серьезное ухудшение настроя.