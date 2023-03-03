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Американские военнослужащие стали заявлять о реальных неопознанных летающих объектах, совершенно не связанных с аэростатами. Материал по данной теме вышел в американском издании Politico.

Военнослужащие США неоднократно сообщали о том, что в американском воздушном пространстве уже неоднократно появлялись НЛО. По их словам, данные неопознанные объекты могли находиться в воздухе в неподвижном состоянии длительный период или же разгонялись со сверхзвуковой скоростью. Отмечается также об отсутствии у данных объектов видимых двигателей. А их корпус совершенно отличается от фюзеляжа современных летательных аппаратов.

Сенатор штата Флорида Марко Рубио заявил, что над американскими военными базами и полигонами «летает нечто нам неизвестное». По словам одного американского летчика, еще в апреле 2014 года он пролетел на истребителе в нескольких метрах от такого объекта и чуть ли не врезался в него. Он рассказал, что этот непознанный летающий объект представлял собой неподвижно находящийся в воздухе куб темного цвета.

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