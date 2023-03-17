Китай поставил в Россию около одной тысячи штурмовых винтовок, а также элементы для производства бронежилетов и беспилотников, которые могут быть применены в военных целях. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на таможенную информацию.

В статье сообщается, что поставки военного оснащения проводились в период с июня по декабрь 2022 года.

По данным издания, один из крупнейших китайских господрядчиков в июне 2022 года направил в Россию винтовки CQ-A, которые произведены по аналогу с американской винтовкой M-16. Их получила российская компания «Техкрим». При этом в документах на оружие было указано, что это «гражданские охотничьи ружья».

Отмечается, что винтовки данной модели используют в работе китайские полицейские, а также Вооруженные силы таких стран, как Парагвай и Южный Судан.