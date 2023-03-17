Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай поставил в Россию около одной тысячи штурмовых винтовок, а также элементы для производства бронежилетов и беспилотников, которые могут быть применены в военных целях. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на таможенную информацию.

В статье сообщается, что поставки военного оснащения проводились в период с июня по декабрь 2022 года.

По данным издания, один из крупнейших китайских господрядчиков в июне 2022 года направил в Россию винтовки CQ-A, которые произведены по аналогу с американской винтовкой M-16. Их получила российская компания «Техкрим». При этом в документах на оружие было указано, что это «гражданские охотничьи ружья».

Отмечается, что винтовки данной модели используют в работе китайские полицейские, а также Вооруженные силы таких стран, как Парагвай  и Южный Судан.

Вам может понравиться

Разведка Великобритании назвала причину отсутствия широкомасштабного наступления со стороны ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы Российской Федерации не могут перейти в широкомасштабное контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Об этом заявили представители британской разведки. Данная тема очень популярна

Командование ВСУ бросает в Артемовск вчерашних школьников

Солдат ВСУ по фамилии Тарасюк, попавший в плен, рассказал, что командование украинских войск бросают на передовую линию фронта в Артемовске молодых парней, которые совсем недавно были школьниками. У них нет

Россия проведет военно-морские учения с Китаем и Ираном в Оманском заливе

В период с 15 по 19 марта Россия совместно с Китаем и Ираном проведет совместные учения военно-морского характера. Мероприятие получило название «Пояс морской безопасности-2023» и пройдет в водах Оманского залива.