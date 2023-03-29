Американское издание 19FortyFive опубликовало материал на тему размещения Россией ядерного оружия на территории Белоруссии. Автор статьи, подполковник армии США Дэниел Дэвис, написал, что это действие со стороны Владимира Путина будет иметь мрачные последствия для стран Запада.

Офицер считает, что если Вашингтон проигнорирует этот факт, то возможное прямое столкновение США с Россией обернется катастрофой.

Дэвис отметил, что ряд западных лидеров отнеслись к решению Путина как к пустой риторике, но он считает, что подобная позиция ошибочна.

По мнению американского офицера, Запад не имеет никаких козырей, чтобы одержать победу над Россией, по этой причине Москва пользуется преимуществом и вводит свои правила игры.