Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк высказал свое недовольство, относительно информации, публикуемой западными СМИ. По его словам, в своих материалах они невольно могут раскрыть военные планы ВСУ. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на американское издание Newsweek.

По информации Newsweek, в издании Politico 15 марта появился материал, согласно которому Киев планирует начать свое контрнаступление в мае 2023 года. Издание ссылается на неназванных американских чиновников.

По словам журналистов Newsweek, Михаил Подоляк был крайне недоволен тем, что западная пресса сообщает какую-либо информацию, касаемо будущего контрнаступления. Он подчеркнул, что украинское командование более изобретательно, чем думают журналисты. Поэтому военный шаг ВСУ «должен стать сюрпризом» для российской стороны.

Ранее Подоляк во время интервью итальянскому изданию La Stampa сам заявлял, что наступление украинских сил стоит ожидать в ближайшие месяцы.