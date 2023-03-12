Российские силы взяли под огневой контроль все дороги в направлении из Артемовска (украинское название Бахмут), поэтому выход подразделений ВСУ из города без потерь в личном составе и технике просто невозможен.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» было опубликовано видео, как колонна украинской техники попала в ловушку. Российские военнослужащие расстреляли украинские грузовики из стрелкового оружия. На видеокадрах видна брошенная разбитая техника и догорающий автомобиль.

Покинуть Артемовск без потерь украинским боевикам не дает также весенняя распутица. Техника застревает в непроходимой грязи, поэтому танки, грузовики и легковые автомобили военнослужащие ВСУ бросают прямо на дороге и пытаются отходить пешком. Но открытая местность делает их легкой мишенью для артиллерии ВС России. Поэтому в большинстве случаев из группы украинских бойцов, покидающих Бахмут, добраться до безопасного места удается лишь единицам.