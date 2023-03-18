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Издание «Военное обозрение» сообщило об уничтожении украинского националиста Александра Созанского в Артемовске. Отмечается, что российские военные выбрали удачный момент и ударили по силам неприятеля, в их числе был и Созанский.

Боевик ВСУ известен тем, что начал свою преступную деятельность еще в 2014 году. Он прославился своими яростными русофобскими взглядами, а также агрессивным поведением в отношении миротворцев, которые оказались в плену.

Сообщается, что украинский националист находил в соцсетях семьи военных РФ, которые оказались в плену, и саркастически описывал все пытки, которые совершал в отношении мобилизованных. При этом паблики Украины постоянно хвалили Созанского за его настрой против россиян.

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