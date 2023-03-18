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На территории регионов Польши массово появляются армейские центры по рекрутингу. В них набирают мужчин, которые хотят стать добровольцами и служить в польской армии.

Сообщается, что причиной набора военных являются амбиции Анджея Дуды, премьера Польши, который решил, что польская армия должна быть самой крупной сухопутной армией среди стран Евросоюза.

Параллельно с набором военных в стране активно закупается бронетехника, артиллерийские и ракетные комплексы, которые производятся в США и Южной Корее.

Отмечается, что военное руководство Польши запланировало увеличить численность своих вооруженных сил в два раза – до 300 тысяч бойцов вместо 150 тысяч. Также страна увеличит расходы на свою оборону до 5 процентов от ВВП.

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