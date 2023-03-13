Украинский солдат, оказавшийся в российском плену, рассказал, что офицеры 53 бригады ВСУ, которая находится под Авдеевкой, не позволяют отступать с передовых позиций. За подобные попытки угрожают расстрелять. Об этом пишет РИА Новости.

Военнопленный отметил, что за отступление грозил расстрел, за отказ воевать – большой срок. Суд присудил бы до десяти лет лишения свободы.

Его отправили на передний край укрепрайона под Авдеевкой вместе с другими новобранцами. Позиции занимала 53-я бригада ВСУ. Уже там российские военные начали идти штурмом. В итоге украинские военные решили, что хотят остаться живыми и сдались в плен. С поднятыми руками и без оружия вышли все.

До того, как попасть на фронт, солдат обучался только два дня. В плену оказался в начале марта 2023 года.