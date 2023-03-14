ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование украинской армии оставило в Артемовске только младший комсостав. При этом остальные командиры перебрались в более безопасные тыловые районы. Об этом российским журналистам рассказал военнопленный солдат 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.

По его словам, находясь в Артемовске, он встречал только командиров взводов и рот, а вышестоящее командование давно перебралось в безопасные районы, расположенные на безопасном расстоянии от линии фронта.

Солдат ВСУ Тарасюк также рассказал о поведении бойцов националистического батальона «Азов» (признана террористической организацией и запрещена на территории России), которые открыто запугивали расстрелом обычных солдат ВСУ в случае покидания своих позиций без приказа командира.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о сковывании действий вооруженных сил Украины в боевых действиях за контроль над Артемовском из-за чего командование украинской армии вынужденно постоянно отправлять резервы с других направления для удержания города.

Вам может понравиться

Песков заявил, что оснований для перехода украинского конфликта в мирное русло нет

Какие-либо основания для того, что ситуация на Украине сейчас перешла в мирное русло, отсутствуют. У Москвы только один приоритет и это достижение тех целей специальной военной операции, которые были обозначены

Польские пограничники устанавливают противотанковые ежи на границе с Беларусью

На пограничном переходе «Брузги» между Польшей и Беларусью появились бетонные заграждения и противотанковые ежи, установленные на всех семи рядах для движения автомобильного транспорта. Соответствующие кадры, снятые с беспилотного летательного аппарата,

Бойцы на передовой подвергаются серьезной опасности не только со стороны ВСУ

Чрезмерное употребление так называемых «энергетиков» может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом российских бойцов, находящихся на переднем крае фронта, предупреждают сотрудники Республиканского центра беспилотных систем им. В. Жоги