Командование украинской армии оставило в Артемовске только младший комсостав. При этом остальные командиры перебрались в более безопасные тыловые районы. Об этом российским журналистам рассказал военнопленный солдат 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.

По его словам, находясь в Артемовске, он встречал только командиров взводов и рот, а вышестоящее командование давно перебралось в безопасные районы, расположенные на безопасном расстоянии от линии фронта.

Солдат ВСУ Тарасюк также рассказал о поведении бойцов националистического батальона «Азов» (признана террористической организацией и запрещена на территории России), которые открыто запугивали расстрелом обычных солдат ВСУ в случае покидания своих позиций без приказа командира.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о сковывании действий вооруженных сил Украины в боевых действиях за контроль над Артемовском из-за чего командование украинской армии вынужденно постоянно отправлять резервы с других направления для удержания города.