В подразделениях вооруженных сил Украины практически не осталось идейных бойцов. А вот число наркозависимых и людей, у которых есть проблемы с употреблением алкоголя, постоянно растет на фоне привлечения в ряды ВСУ осужденных, принимающих участие в боевых действиях ради снятия судимости. Об этом РИА Новости рассказал один из украинских военнопленных.

По словам пленного бойца ВСУ, в рядах украинской армии становится все больше осужденных, согласившихся служить на передовой ради погашения своей судимости. Из-за этого растет количество наркозависимых и алкоголиков в рядах украинской армии.

Военнослужащих, сражающихся за идеи, попавший в плен украинский солдат не встречал. Наоборот, многие насильно мобилизованные украинцы пытаются найти способ уйти из армии. По словам военнопленного, в его подразделении один из бойцов оформил опекунство троих детей на себя, чтобы его демобилизовали из армии. Боец просто обзванивал своих знакомых, чтобы собрать нужное количество детей для опекунства и покинуть ряды ВСУ без статьи уголовного кодекса.