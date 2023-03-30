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Санкт-Петербург после двух дней обильных снегопадов снова укрыли сугробы. По словам горожан, профильные службы вывели недостаточно уборочных машин для борьбы с последствиями осадков и наледью. Жалобы поступают из всех районов Северной столицы, в том числе из Петродворцового. Так, снег не убран, в частности, во дворе дома №37 на Красноармейской улице.

Подобная ситуация отмечается и в Невском районе. Местные жители утверждают, что здесь снег на некоторых улицах «не убирается никогда».

Петербуржцы продолжают жаловаться на гололед и неочищенные улицы после обильных снегопадов

В ответ на жалобы горожан администрация портала обозначает срок решения практически каждой проблемы до середины апреля. Судя по всему, чиновники из команды губернатора Александра Беглова рассчитывают, что к тому времени с сугробами справится оттепель.

Ранее СМИ отмечали, что в Смольном приукрашивают отчеты о снегоуборке. На улицах города не наблюдается указанного чиновниками количества снегоуборочной техники и дворников.

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