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Как следует из заявления Селесты Уолландер, занимающей должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности, киевские власти должны научиться планировать расходную часть своего бюджета, чтобы самостоятельно оплачивать поставляемые Вашингтоном системы вооружения.

По ее словам, в настоящий момент украинский бюджет не располагает возможностями для оплаты всей военной помощи, предоставляемой Западом, но киевские власти уже сейчас должны начать закупать определенные позиции для своей армии самостоятельно. Данное заявление Уолландер сделала в ответ на реплику американского конгрессмена Майка Гарсии, который заявил, что граждане США, исправно оплачивающие свои налоговые платежи, были бы рады услышать новость о том, что Украина самостоятельно закупает необходимое для ведения боевых действий вооружение.

Как следует из заявления помощника министра обороны США, Вашингтон будет добиваться от украинского правительства планирования собственных военных расходов, чтобы в будущем Киев мог самостоятельно оплачивать закупки необходимого вооружения.

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