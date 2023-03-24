Парикмахер Денис Шефель рассказал, какие основные ошибки совершают женщины, решив отращивать волосы. Свои размышления он записал на видео и выложил ролик в YouTube-канале. По его словам, многие желающие отрастить длинные волосы совершают главную ошибку – отказываются от регулярной стрижки.

Специалист объяснил, что остригать концы волос просто необходимо в целях предотвращения появления секущихся кончиков. А посеченные волосы утрачивают влагу, поэтому необходимо во время их состригать, чтобы проблема не касалась другой части волос.

Денис Шефель подчеркнул, что регулярная стрижка поможет быстрее отрастить красивые волосы, нежели полный отказ от нее. Также, по его словам, необходимо обеспечивать волосам особенный уход. Одного шампуня недостаточно, ведь его назначение – очищение кожи головы от загрязнения и кожного жира. А уход за волосами необходимо обеспечивать кондиционером и маской с питающими и увлажняющими компонентами.