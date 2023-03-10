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Папа Римский Франциск рассказал, что украинский конфликт начался из-за имперских амбиций со стороны ряда стран, пишет издание La Reppublica.

Он начинался потихоньку, а теперь это уже настоящая мировая война, в которой участвуют все крупные державы мира, заявил Франциск. Он добавил, что полем битвы стала Украина, и именно на ее территории сражаются все.

Папа отметил, что готов встретиться и переговорить с президентом России. Он назвал Владимира Путина «культурным и просвещенным человеком».

Ранее Леонид Севастьянов, возглавляющий Всемирный союз староверов, рассказал о том, что папа Римский предложил план для мирного урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. В его основе отказ властей Украины от оружия, поставляемого Западом.

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