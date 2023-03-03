Слаженная работа российских бойцов позволяет достигать успеха в выполнении боевых задачах по уничтожению оборудования и специальной техники ВСУ. Как сообщают военные корреспонденты Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», спецподразделения группировки «О» при помощи радиоэлектронных ружей ведут борьбу с беспилотниками противника в районе Сватово.

Бойцы группировки «Отважные» во время выполнения боевого задания вычисляют координаты беспилотных программируемых летательных аппаратов ВСУ, проводящих разведку позиций российских подразделений и корректирующих огонь украинских артиллеристов.

Для обезвреживания украинских беспилотников российские бойцы используют радиоэлектронные ружья, которые способны прервать сигнал между БПЛА и пунктом управления, а затем посадить его на землю. Беспилотники, выведенные из строя, забираются в качестве трофеев для разборки на запчасти. Если же в этом нет необходимости, то вражеские дроны уничтожаются.