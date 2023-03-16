От Египта до наших дней: откуда пошла традиция праздновать дни рождения

Отмечать дни рождения придумали египтяне. Первые письменные свидетельства о том, что жители Древнего Египта устраивали такой праздник, относятся к 3000 году до н.э. Правда, долгое время это было привилегией знати. В день рождения правителя во дворце устраивали пир. Слуги и рабы также могли отмечать эту знаковую дату, в честь события из тюрем могли выпускать заключенных. При этом день рождения женщин было не только не принято отмечать, но даже запоминать. Новатором в этом плане стала Клеопатра II, ставшая первой женщиной, удостоившейся ежегодного праздника.

Греки праздновали дни рождения своих богов. А вот христиане такой традицией не прониклись. В концепции жизни как испытания крепости веры куда более радостным событием выглядело освобождение от мира, полного греха и страданий, чем приход в него. Долгое время любые празднества воспринимались как путь к греху и к тому же, пережиток язычества. Однако уже в XIII веке священнослужители регистрируют рождение и крещение прихожан в специальных книгах. А в семьях появляется традиция отмечать дни рождения как мужчин, так и женщин, и детей.

Сегодня дни рождения отмечают по всему миру. Причем, в каждой стране можно найти свои особенности. Например, в Мексике в день рождения принято разбивать пиньяту. Это большая кукла из папье-маше, набитая конфетами. Имениннику завязывают глаза, и он вслепую должен попасть по пиньяте палкой. А еще в этот день виновника торжества могу окунуть лицом в торт.

Есть версия, что традиция делать пиньяты восходит к китайским фонарикам и фигурам драконов. Кстати, считается, что именно в Китае зародилась привычка преподносить имениннику подарки. В этой стране верят, что первым в истории это сделал полководец Сунь, он подарил своей матери персик на ее 80-летие. При этом в ряде азиатских стран традиционно не было принято праздновать дни рождения ежегодно. Например, в Японии его отмечали в 3, 5 и 7 лет, а поздравления принимал не именинник, а его родители. Ведь родить и воспитать ребенка – это их достижение.

По словам исследователей, в дореволюционной России начиная с XVII века отмечали именины. Это день памяти того святого, в честь которого человека назвали при крещении. С 1676 года появляется традиция проводить особую службу в день рождения царя. Есть даже такое понятие, как тезоименитство – именины члена царской семьи или иной высокопоставленной особы. Обычай праздновать день рождения в стране появился только в XX веке и по началу был распространен только среди дворян и купечества.

В современном мире повсеместно, включая Россию, распространена европейская традиция этого праздника. Именинника чествуют раз в год, ему принято дарить подарки и высказывать добрые пожелания. В этот день принято украшать дом, наряжаться, собирать гостей на праздничное застолье. Главным блюдом становится красиво украшенный торт. В него, как правило, ставят свечки по числу исполнившихся лет. Их принято задувать, загадывая при этом желание. Эта традиция появилась в XIII веке в Германии, но встретить ее можно в любой семье мира.

Традиционно праздник считается семейным. Однако сегодня принято справлять его не только дома с родными, но и с друзьями в кафе и ресторанах, с любимыми в путешествии и так далее. Даже служба в армии – не повод остаться без подарков и угощения. День именинника – самая «вкусная» часть службы, его проводят ежемесячно. Именинникам положен украшенный цветами и шарами стол, а также чаепитие с угощением от поваров комбинатов питания, которые в наши дни кормят армию России.

Поскольку сейчас эта обязанность возложена на профессионалов, питание у военнослужащих сытное и сбалансированное, ведь им необходимо компенсировать усиленные тренировки. При этом комбинаты обеспечивают не просто рацион по норме довольствия, а настоящий шведский стол. На линии раздачи можно выбрать из нескольких предложенных гарниров, мясного и супов, а также добавить к обеду или ужину закуски в «салат-баре».

К обеду именинникам полагаются пироги и другая выпечка, конфеты, пряники, вафли, печенье, фрукты. Поздравления также не бывают лишними. В методических рекомендациях для руководителей подразделений указано, что традиция отмечать День именинника призвана укрепить моральный и боевой дух военнослужащих.

На сегодня отмечать годовщину рождения так популярно, что именинники даже попадают в книгу рекордов. Например, немец Свен Хагемайер праздновал свое 26-летие, перемещаясь по разным часовым поясам. Таким образом ему удалось «обмануть время»: его день рождения длился 46 часов. А самый большой в мире праздничный торт испекли на 100-летний юбилей города Форт-Пейн, штат Алабама. Его вес составил 58 тонн, а длина – 24,5 метра.

На основе материала от РЕН-ТВ.