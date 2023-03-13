Морские пехотинцы ВС России ведут жесткие бои в Угледаре на близкой дистанции. Так, в Сети опубликованы кадры, на которых показано, как бойцы 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота РФ ведут штурм позиций противника. Видео выложило издание «Русская весна».

Кадры сняты с беспилотника. На них можно увидеть, как российские бойцы ворвались в одно из зданий и начали перестрелку на близкой дистанции с боевиками ВСУ, которые скрывались в рядом расположенном полуразрушенном здании.

Далее на помощь нашим морпехам пришел ударный беспилотник. Его оператор точно определил цель и точным попаданием ударил по позициям неприятеля осколочную гранату.

Беспилотники в зоне СВО применяются для корректировки огня и управления работой штурмовиков. Дроны дают возможность обнаружить засаду врага, а также помогают массово ликвидировать позиции ВСУ.