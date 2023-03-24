В Сети распространилось видео, на котором показано, как украинский солдат в зоне спецоперации пытается догнать БТР, которым управляют его сослуживцы. Однако попытки оказались безуспешными, сообщает «Военное дело».

Кадры были сделаны с беспилотного летательного аппарата. На них видно, как боец украинских Вооруженных сил бежит за бронемашиной. Ему даже удалось несколько раз дернуть за люк, который закрывает десантное отделение. Однако водитель бронетранспортера не заметил сослуживца и продолжил движение вперед.

В итоге украинский боевик остался один на поле боевых действий. Никакой информации о том, что с ним произошло дальше, нет.

Автор видео за кадром прокомментировал, что таким образом «укропы бросают своих побратимов».