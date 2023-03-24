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Как передает «Свободная пресса», российские войска продолжают проведение специальной военной операции. На данный момент самый горячий участок фронта – это Артемовское направление. Очень ожесточенные бои между ВСУ и «вагнеровцами» идут за населенный пункт Часов Яр.

Военный корреспондент Константин Ольшанский, что за последнее время увеличилась огневая атака с российской стороны в районе Часового Яра. Данный населенный пункт расположен на расстоянии в 13 километров от Артемовска (украинское название Бахмут). По словам военного корреспондента Константина Ольшанского, в районе города на стороне ВСУ воюют также польские наемники.

Киевское руководство не собирается оставлять данное направление, несмотря на огромные потери в технике и живой силе. Поэтому продолжает отправлять подкрепление. Недавно удалось зафиксировать передвижение западных бронированных машин.

Стоит упомянуть, что ЧВК «Вагнер» также прикладывают все усилия для выдавливания противника из Артемовска. Ранее сообщалось, что «музыканты» держат под контролем 70% территории города.

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