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Украинское командование не даст приказа оставить Артемовск (Бахмут). Так считают солдаты ВСУ, которые на данный момент обороняют город.

Со слов одного из военнослужащих, сейчас в рядах украинских формирований нет панических настроений, а вся информация о том, что Артемовск скоро падет, является ничем иным, как пропагандой со стороны России. Солдат отметил, что у Вооруженных сил Украины есть все необходимое, чтобы удерживать свои позиции.

Он пояснил, что тут имеются в виду боевые средства, войска и политическая воля. Украинский боец считает, что командование ВСУ вряд ли даст приказ уйти из Артемовска.

Напомним, что ранее владелец компании «Вагнер», Евгений Пригожин, сообщил, что под контролем его бойцов находится около 70 процентов территории Артемовска.

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