ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оборона украинских Вооруженных сил в Артемовске (Бахмуте) скоро будет прорвана. Об этом рассказал один из бойцов российской армии, который участвует в штурме города.

Военный отметил, что украинцы достаточно хорошо защищаются. Но их оборона потихоньку «сыпется» и может полностью рухнуть через день или два дня.

Для ударов силовики ВСУ применяют авиацию. Их самолеты вылетают около 7-8 раз за сутки в светлое время и наносят удары в основном по живой силе, по бронетехнике не целятся.

Отмечается, что несмотря на то, что противник серьезно сопротивляется, подразделения армии РФ успешно движутся вперед и скоро «проломят» оборону украинских Вооруженных сил.

Специальная военная операция на территории Украины идет с февраля 2022 года.

Вам может понравиться

Читатели The Times заявили, что армия Британии больше не сможет претендовать на мировую роль

Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас в своем материале написал, что Соединенное Королевство уже не может одновременно решать несколько серьезных задач на мировой арене. По информации издания, недавно состоялась встреча

Командир ВСУ избил ногами одного из срочников в Житомирской области

В Сети был опубликован короткий видеоролик, где запечатлены кадры избиения одного из срочников украинской армии офицером вооруженных сил Украины в Житомирской области. Инцидент с избиением украинского солдата срочной службы произошел

Кнутов объяснил, почему российская ракета «Кинжал» вызвала настоящий шок во властных кабинетах США

Результаты работы российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в реальных боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции стали причиной шока руководства Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил военный аналитик и директор