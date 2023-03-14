Оборона украинских Вооруженных сил в Артемовске (Бахмуте) скоро будет прорвана. Об этом рассказал один из бойцов российской армии, который участвует в штурме города.

Военный отметил, что украинцы достаточно хорошо защищаются. Но их оборона потихоньку «сыпется» и может полностью рухнуть через день или два дня.

Для ударов силовики ВСУ применяют авиацию. Их самолеты вылетают около 7-8 раз за сутки в светлое время и наносят удары в основном по живой силе, по бронетехнике не целятся.

Отмечается, что несмотря на то, что противник серьезно сопротивляется, подразделения армии РФ успешно движутся вперед и скоро «проломят» оборону украинских Вооруженных сил.

Специальная военная операция на территории Украины идет с февраля 2022 года.