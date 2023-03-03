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Как сообщает в своем материале издание New York Times, в рамках штабных учений представители командования ВС США, Германии и Украины провели репетицию различных вариантов следующего этапа контрнаступления украинской армии.

Сообщается, что окончательное решение о выборе направления удара, тактики и стратегии следующего контрнаступления ВСУ будет принято киевским руководством, а представители военного командования стран-участниц НАТО будут оказывать консультативную помощь.

В совместных штабных учениях принимал участие и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и ряд других высокопоставленных американских генералов. Главная задача генералов стран-участниц НАТО заключалась в выработке наиболее эффективной стратегии для ВСУ в противостоянии с ВС РФ в ближайшие месяцы.

Эксперты уверены, что наиболее вероятным сценарием будущего контрудара вооруженных сил Украины является масштабная атака на восточном или южном фронтах. В случае утверждения атаки на южном направлении, ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым с материковой Россией.

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