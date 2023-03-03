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Российскую Объединенную группировку сил возглавил генерал Валерий Герасимов, а его замом стал Сергей Суровикин. Журналисты американского издания New York Times заявляют, что совместные действия российских генералов в ходе спецоперации приведут к решению основных задач в новом наступлении ВС России.

В качестве хорошего стратега обороны хорошо зарекомендовал себя Суровикин, сосредоточивший силы на создании глубоко эшелонированной обороны на освобожденных ВС РФ территориях. Наиболее заметны действия Суровикина на левобережье Днепра, куда был совершен отвод российских войск с правой части в Херсонской области. Оборона выстроена таким образом, что даже украинские ДРГ, пытающиеся высадится на левый берег, успешно ликвидируются российскими солдатами.

По мнению журналистов NYT, Суровикин будет решать аналогичные оборонительные задачи в ходе предстоящего наступления. В свою очередь, генерал Герасимов воплотит в жизнь свою наступательную стратегию в зоне СВО. По предположению авторов материала, генералом будут осуществляться комбинированные боевые действия, которые позволят преодолеть украинскую оборону.

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