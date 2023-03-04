Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания New York Post, поездка американского президента Джо Байдена в Киев не смогла повлиять на мнение граждан США о том, что военная помощь, предоставляемая Украине, оправдывает себя.

Автор статьи иностранного издания приводит статистические данные опроса, проведенного Центром исследования общественных отношений NORC. Согласно опросу, американские граждане больше не хотят, чтобы США занимали «ведущую» роль в украинском конфликте. За поддержку высказалось всего 26% из опрошенных граждан, тогда как год назад данный показатель составлял 32%.

При этом еще год назад 60% опрошенных граждан США выступали за предоставление вооружение Украине, тогда как в последнем опросе данный показатель составил всего 48%. Выросло число тех американцев, которые уверены, что правительство США уже сделало все возможное для помощи Украине. Теперь число таких граждан составляет 26%, тогда как еще год назад их было всего 7%.