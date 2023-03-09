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Необходим единый подход к уборке Петербурга от снега, включая использование достаточного количества снегоуборочной техники. Об этом заявила руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

В беседе с «Петербург Сегодня» она подчеркнула, что Комитет по благоустройству Петербурга предпочитает «топить» снег большим количеством соли, но не убирать его спецтехникой.

«Необходимо увеличить количество техники, должна быть ее централизация по всем районам. Нужен единый хозяин, которого сейчас в городе нет», — категорична в своем мнении собеседник издания.

В экспертном сообществе указали, что обещания губернатора Петербурга Александра Беглова и чиновников Смольного обеспечить единый подход к уборке города оказались невыполненными. Спецтехника в основном задействована в центре города, а остальная территория, включая магистрали, выезды на КАД и прилегающие улицы не расчищены, из-за этого на фоне образовавшейся наледи происходят заносы машин, они могут привести к аварийной ситуации.

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