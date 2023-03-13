Как заявил в беседе с «НСН» бывший член комиссии по биологическому оружию в ООН Игорь Никулин, киевский режим смог создать разветвленную террористическую сеть на территории Российской Федерации, а теперь с ее помощью может попытаться применить химическое оружие.

По словам военного эксперта, вероятность применения украинскими диверсантами химического оружия на территории России очень высока. Причем нельзя недооценивать киевский режим. Никулин напомнил, что с помощью своей разветвленной террористической сети киевский режим уже совершил убийство Дарьи Дугиной и осуществил подрыв Крымского моста.

Военный аналитик добавил, что затягивание конфликта в значительной степени повышает риск применения противником химического или биологического оружия. Никулин привел пример, когда бойцы ВСУ использовали хлорциан против штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск. Также в летнее время, по словам военного эксперта, украинская сторона может использовать воду для распространения холеры. По данным российской стороны, украинские биологи работали с холерой в Мариуполе.