Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания National Interest, территория Украины может полностью превратиться в руины, если Киев и дальше будет отказываться от мирного урегулирования конфликта. Своими действиями киевский режим приведет к тому, что мирные переговоры состоятся только после полного разгрома украинских вооруженных сил на поле боя.

По мнению американского обозревателя Майкла Гайя, исход боевых действий на Украине может пойти по двум основным сценариям. Первый сценарий заключается в том, чтобы начать мирные переговоры на текущих условиях и, таким образом, сохранить под контролем Киева большую часть своей территории.

Второй сценарий заключается в продолжении ведения активных боевых действий. В итоге это приведет к полному разрушению промышленности и инфраструктуры Украины, а руководство страны рано или поздно будет свергнуто.

Обозреватель издания отмечает, что реализация одного их двух вариантов сценария зависит в полной мере от момента, когда киевское руководство решится на проведение мирных переговоров. При этом Майкл Гай добавил, что предоставление киевскому режиму еще большего количества вооружений приведет к тяжелым последствиям. Украинский народ будет дольше обманывать себя «перед лицом еще более серьезных опасностей, чем те, с которыми Украине уже пришлось столкнуться».