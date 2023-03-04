ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания National Interest, территория Украины может полностью превратиться в руины, если Киев и дальше будет отказываться от мирного урегулирования конфликта. Своими действиями киевский режим приведет к тому, что мирные переговоры состоятся только после полного разгрома украинских вооруженных сил на поле боя.

По мнению американского обозревателя Майкла Гайя, исход боевых действий на Украине может пойти по двум основным сценариям. Первый сценарий заключается в том, чтобы начать мирные переговоры на текущих условиях и, таким образом, сохранить под контролем Киева большую часть своей территории.

Второй сценарий заключается в продолжении ведения активных боевых действий. В итоге это приведет к полному разрушению промышленности и инфраструктуры Украины, а руководство страны рано или поздно будет свергнуто.

Обозреватель издания отмечает, что реализация одного их двух вариантов сценария зависит в полной мере от момента, когда киевское руководство решится на проведение мирных переговоров. При этом Майкл Гай добавил, что предоставление киевскому режиму еще большего количества вооружений приведет к тяжелым последствиям. Украинский народ будет дольше обманывать себя «перед лицом еще более серьезных опасностей, чем те, с которыми Украине уже пришлось столкнуться».

Вам может понравиться

Sky News: в Британии отмечается рост преступлений, совершенных на почве национальной ненависти против граждан России

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал британского канала Sky News, в 2022 году на территории Великобритании был отмечен всплеск преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. Сообщается, что после

Гуменюк заявила о смене тактики ракетных ударов ВС РФ по территории Украины

Как следует из заявления спикера пресс-службы Сил обороны «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, командование вооруженных сил Российской Федерации решило отказаться от тактики нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины. По словам

Офицер ЦРУ: Путин предлагает миру лучшую концепцию отношений, нежели США

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди во время интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что многополярная мировая модель, которую предложил Владимир Путин лучше мирового порядка, навязанного американцами. Джиральди считает подход