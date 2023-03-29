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Нейросети на сегодняшний день активно применяются как зарубежными, так и российскими компаниями. Они являются эффективным инструментом при создании бизнес-планов и проведении различных маркетинговых исследований.

Однако журналисты считают, что нейронные сети не способны полностью заменить человека в данных вопросах. При этом мнения специалистов прямо противоположны. И если одни считают нейросети очередным трендом, который скоро уйдет, то другие относятся к ним, как к технологиям будущего и двигателю прогресса.

Однако и те, и другие правы в одном, на данный момент компьютер не может работать без помощи человека.

Отмечается, что большая часть пользователей Сети воспринимают нейросети как увлекательную игрушку, с помощью которой можно создать интересную картинку.

 

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